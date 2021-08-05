تحذيرات في الخرطوم بعد تجاوز النيل منسوب الفيضان

حذرت السلطات السودانية، اليوم الخميس، المواطنين، بعد تجاوز النيل منسوب الفيضان، في العاصمة الخرطوم.

وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، بأن الخرطوم سجلت، اليوم، 16.74 متر، متجاوزة منسوب الفيضان بـ 24 سم.

وجاء في البيان، أن إيراد النيل الأزرق، عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية، وصل إلى 742 مليون متر مكعب، فيما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 200 مليون متر مكعب، وفقا للبيان اليومي للجنة الفيضان.

وأشار البيان إلى أن معدل التصرفات خلف السدود، سجل ملايين الأمتار المكعبة، حيث سجل الروصيرص 633، وسنار 639، وجبل اولياء 74، وأعالي عطبرة وستيت 519، وخشم القربة 157، مروي، 682.

ومن المتوقع أن ينخفض قطاع الروصيرص – سنار بمعدل 5 سم، ويرتفع قطاع سنار– الخرطوم، والخرطوم – عطبرة بمعدل 10 سم، واستقرار قطاع عطبرة - مروي وقطاع مروي دنقلا.

وتوقع البيان أن ينخفض منسوب النيل غدا الجمعة في ود العيس 7 أمتار ليسجل 17.10 مترا وكان قد سجل اليوم 17.17 مترا .

وانخفاضه في ود مدني 4 أمتار ليسجل 19.90 مترا حيث سجل اليوم 19.94 مترا، كما ينخفض في الخرطوم بمعدل مترين ليسجل 16.84 مترا حيث سجل اليوم 16.82 مترا.