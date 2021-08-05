صورة أثارت جدلا... هل هذا رئيس وزراء تونس بعد ضربه لإجباره على الاستقالة؟

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، صورة يزعم ناشروها أنها لرئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي، بعد تعرضه للضرب.

ويظهر في الصورة رجل عيناه متنفختان واستحال لونهما وأجزاء من وجهه أزرق وبنفسجياً.

ضربوة واخفوه .. قديد يكون على قيد الحياة ولن يطلع الى عندما يتطبب ويعود شكلاً كما كان، او انه قُتل ولن يعلن عنه الي بعد ما يزبطوا أمورهم.!!

من ضاع حقه في الدُنيا فلن يضيع في يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون ولا كُرسي.#هشام_المشيشي .. #تونس



قالوا أستاذ قانون قالوا.! هشام وينه؟!! pic.twitter.com/VbIxbNXZ8h — Salem S AlMarri (@almarri2_s) August 3, 2021

وقيل إن الصورة تعود "لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وآثار الاعتداء عليه بعد رفضه تقديم استقالته". وذهبت بعض المنشورات للمقارنة بين هذه الصورة وصورة أخرى للمشيشي سليماً.

الحقيقة

بعد البحث، تبين أن هذه الصورة لا علاقة لها بالأحداث السياسية الأخيرة في تونس، ولكن تم فبركتها من صورتين لا علاقة لهما ببعضهما.

بعقلية مبنية على العنف والارهاب..

هكذا يصور اخوان تونس السيد هشام المشيشي، رئيس الحكومة المستقيل، للرأي العام الدولي لتشويه صمعة الوطن..

ما بني على باطل فهو باطل ..لن تمرو بوطني الحر تونس pic.twitter.com/Cbp68ZkmxH — LOVE TUNISIA (@LOVERTUN) August 3, 2021

ووجدنا أن صورة الخلفية أخذت من صورة سابقة للمشيشي ومنتشرة على معظم المواقع الإخبارية.

أما صورة الوجه المنتفخ، فهي تعود لرجل أمريكي تعرض للضرب في 24 يوليو 2018 على يد الشرطة أمام ملهى في نيو أورليانز الأمريكية.

كما نفى في وقت سابق، رئيس الحكومة التونسية المُقال هشام المشيشي في تصريحات صحفية، أن "يكون قد تعرض للاعتداء لإجباره على التنحي عن منصبه".

يأتي انتشار هذه الصورة بعد أيام قليلة على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي بتجميد عمل البرلمان 30 يوما وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه.