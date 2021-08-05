الحكومة المصرية تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأن يكون الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس/ آب الجاري، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ووفقا لبيان الحكومة المصرية، سيكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف البيان أن ذلك سيكون بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأوضح البيان أن "ذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية".

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