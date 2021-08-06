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    مسيرة حاشدة لأنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة، تونس، 27 فبراير/ شباط 2021

    تونس... استقالة مدير أخبار التلفزيون الرسمي

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    قرر مدير أخبار التلفزيون الرسمي التونسي، عماد بربورة، الاستقالة من منصبه، أمس الخميس، في وقت تمر فيه البلاد بحالة توتر سياسي.

    وأعلن بربورة نبأ استقالته عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قائلا: "بعد أكثر من 25 سنة في خدمة أخبار التلفزة التونسية أعلن استقالتي من إدارة الأخبار.. بالتوفيق للجميع.. قسم الأخبار أمانة".

    تأتي استقالة بربورة بعد أيام من قرار أصدره الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعزل رئيس محطة التلفزيون الوطنية محمد الدهاش، حيث قال مكتب الرئيس التونسي إن قرار عزل الدهاش جاء بهدف "حماية حرية التعبير في البلاد".

    وأوضح الرئيس التونسي في بيان منشور عبر صفحة الرئاسة التونسية الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه تم تكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا.

    وجاء قرار إقالة رئيس التليفزيون، بعد شكاوى من مسؤولين بنقابة الصحفيين وحقوق  الإنسان بمنعهم من دخول محطة التليفزيون، على الرغم من تلقيهم دعوة للمشاركة في برنامج.

    يذكر أن سعيد، كان قد صرح، أمس الخميس، بأنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

    وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال اجتماع سعيد، مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع بشير الكثيري، المدير العام لديوان الحبوب.

    واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، سلسلة قرارات مستندا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، حيث قرر إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد نشاط مجلس النواب لمدة 30 يوما، وهي الخطوات التي وصفتها حركة النهضة التونسية ومعارضو الرئيس بأنها "انقلاب".

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