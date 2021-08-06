صحيفة: عون يطرح على ميقاتي مقاربة جديدة للتأليف الحكومي

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، عن طرح جديد تقدم به رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بشأن تشكيل الحكومة.

وذكرت صحيفة "​الجمهورية​" اللبنانية أن ​الرئيس ميشال عون​ طرح مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ مقاربة "جديدة وإيجابية" للتأليف مختلفة كليا عن المقاربات السابقة، وكان قد أبلغها إليه مسبقا أمس الأول عبر موفد خاص، وقد اعتبرها ميقاتي بأنها "خلطة جديرة بالدرس"، لكنه أكد في المقابل أنه لا يستطيع أن يكون مطمئنا كثيرا ولا متشائما كثيرا، وأنه يمكن وصف هذا التطور بأنه "إيجابي على رمادي".

وبناء على هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى اللقاء السادس اليوم بين عون وميقاتي الذي يعوّل عليه أن يحوّل "التقدم البطيء" الذي تحدث عنه رئيس الحكومة المكلف تقدما سريعا، بما يُسهل ولادة الحكومة من بوابة اتفاق توقع البعض حصوله بين المعنيين حول توزيعة الحقائب الوزارية السيادية الأربع: الخارجية، الداخلية، ​المال​، الدفاع.

وعلمت الصحيفة أنه حصل تقدّم كبير في توزيع الحقائب غير السيادية حيث تم التفاهم على صيغة تضمن تسهيل الاتفاق على الحقائب السيادية الأربع، وهذا الأمر سيكون موضع تشاور بين القوى السياسية والأحزاب وميقاتي خلال الساعات الفاصلة عن لقائه السادس اليوم مع عون في حال لم يطرأ ما يمكن أن يفرض تأجيله.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن إحراز تقدم في مشاورات التشكيل الحكومي مع الرئيس ميشال عون.

وكان ميقاتي قد ذكر في وقت سابق، أن اقتراحاته بشأن تشكيل الحكومة قد لقيت قبولا عند الرئيس اللبناني ميشال عون.