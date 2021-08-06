تراجع حاد لعائدات السياحة في الأردن

أعلن وزير السياحة والآثار الأردني، نايف الفايز، أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بلغت مليار دينار، مقارنة بأكثر من 4 مليارات دينار لعام 2019.

وحسب موقع "عمون"، جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، أمس الخميس، اليوم العلمي لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة آل البيت، والذي جاء بعنوان: "السياحة ودورها في نهضة الاقتصاد الوطني في ظل مئوية الدولة الأردنية".

وأضاف الفايز أنه من المتوقع أن يتحسن الوضع السياحي للعام الحالي، نظرا للاستقرار في الوضع الوبائي في الأردن وعدد من دول العالم.

وأوضح أن المؤشرات تدل على أن هنالك تحسنا تدريجيا للقطاع السياحي في الأردن، لاسيما مع انطلاق موسم السياحة الخارجية، التي ستبدأ منتصف الشهر المقبل.

وأكد أن الوزارة تسعى لاحتواء آثار جائحة كورونا على القطاع السياحي، والارتقاء بالمملكة كوجهة سياحية رائدة.

وكان البنك المركزي الأردني قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الدخل السياحي في البلاد انخفض خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 إلى 316.7 مليون دينار (446.6 مليون دولار)، مقارنة مع 784 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن جائحة كورونا كانت قد عصفت بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.