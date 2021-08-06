بالفيديو... أهالي بلدة جنوبي لبنان يصادرون راجمة صواريخ كانت معدة للإطلاق على إسرائيل

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لمصادرة شاحنة تحتوي على راجمة صواريخ كانت معدة للإطلاق على إسرائيل في وسط بلدة شويا جنوبي لبنان.

وأظهر المقطع قيام الأهالي بمصادرة الشاحنة وتوقيف سائقها، حيث تبين أنها تحمل راجمات صاروخية معدة للإطلاق.

وقام الأهالي بإيقاف الشاحنة التي توقفت وسط بلدة شويا جنوبي لبنان وكانت تستعد لإطلاق الصواريخ.

وقال أحد المصورين أن الراجمة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني الذي حاول إطلاقها من وسط البلدة التي تعج بالسكان والمواطنين.