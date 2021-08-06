جعجع يعلق على إطلاق الصواريخ من لبنان إلى إسرائيل

علق رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، عبر حسابه الخاص في "تويتر"، على التطورات الأخيرة في جنوب لبنان.

وغرد جعجع قائلا: "إن ما يجري في الجنوب هو خطير للغاية، خصوصا على ضوء التوتر الكبير الناشئ في المنطقة".

إن ما يجري في الجنوب هو لخطير وخطير للغاية، خصوصا على ضوء التوتر الكبير الناشئ في المنطقة. يكفي الشعب اللبناني عذابا ومعاناة يومية ونضالا مستمرا حتى يأتي اليوم من يلعب بالنار التي إن هبّت، لا سمح الله، ستقضي على ما تبقى من شعب لبنان. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 6, 2021

وأضاف قائلا: "يكفي الشعب اللبناني عذابا ومعاناة يومية ونضالا مستمرا حتى يأتي اليوم من يلعب بالنار التي إن هبّت، لا سمح الله، ستقضي على ما تبقى من شعب لبنان".

خافوا الله واتركوا الشعب اللبناني أقله في مآسيه الحالية، ولا تضيفوا عليها مآس أخرى أكبر وأفظع وأشد إيلاما. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 6, 2021

وتابع: "خافوا الله واتركوا الشعب اللبناني أقله في مآسيه الحالية، ولا تضيفوا عليها مآس أخرى أكبر وأفظع وأشد إيلاما".

وقال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ بالقرب من مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، اليوم الجمعة، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.