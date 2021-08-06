قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تحث على وقف إطلاق النار

حثت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليوم الجمعة، كل الأطراف على وقف إطلاق النار.

وقالت القوات في بيان نشرته على "تويتر": "الوضع خطير للغاية ونحث كل الأطراف على وقف إطلاق النار".

#UNIFIL has detected rocket launches from Lebanon and return artillery fire by Israel. This is a very serious situation and we urge all parties to cease fire. Statement to come. — UNIFIL (@UNIFIL_) August 6, 2021

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الجمعة، أن إطلاق صافرات الإنذار، هو بسبب صواريخ تم إطلاقها باتجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وكانت قد أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان على إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، ردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق القذائف في مناطق مفتوحة بسهل الخيام الحدودي، ما أوقع حرائق في المنطقة، ومن ثم عاودت إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الحرجية في بلدات الهبارية وإبل السقي.