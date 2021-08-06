الجيش الأردني يحبط محاولات تسلل وتهريب من الحدود السورية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الجمعة 6 أغسطس/آب، إحباط محاولات تسلل وتهريب من الحدود السورية.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن مصدر عسكري أردني بقوله إن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، صباح اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار تلك العناصر داخل العمق السوري.

ولفت إلى أنه بعد تفتيش الجيش الأردني المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن الجيش الأردني سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.