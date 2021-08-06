الجيش اللبناني: القبض على المسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وضبط الراجمة جنوبي لبنان

أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن وحدات من الجيش أوقفت 4 أشخاص في بلدة شويّا قاموا بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل وضبط الراجمة المستخدمة في العملية

وجاء في بيان للجيش اللبناني: " أوقفت وحدة من الجيش في بلدة شويّا أربعة أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ وضبط الراجمة المستخدمة في العملية".

وأضاف البيان " وتقوم وحدات من الجيش المنتشرة على الأراضي بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة".

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لمصادرة شاحنة تحتوي على راجمة صواريخ كانت معدة للإطلاق على إسرائيل في وسط بلدة شويا جنوبي لبنان.

وأظهر المقطع قيام الأهالي بمصادرة الشاحنة وتوقيف سائقها، حيث تبين أنها تحمل راجمات صاروخية معدة للإطلاق.