إصابة فلسطيني بجروح خطيرة و36 حالة بالرصاص المطاطي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أصيب، مساء اليوم الجمعة، شاب فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

رام الله - سبوتنيك. وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب: "أصيب شاب بجروح خطيرة جراء رصاصة بالصدر نقل على إثرها لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس".

وأضاف الهلال الأحمر: "تعاملت طواقمنا مع 36 حالة بينها 33 إصابة بالغاز المدمع و3 بالرصاص المطاطي خلال المواجهات المستمرة في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا".

يذكر أن الأحداث التي تشهدها القرية مستمرة منذ أكثر من شهر يقودها أهالي قرية بيتا على قمة جبل صبيح جنوب نابلس رفضا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة حيث يستمر الحراك من قبل الأهالي والمتضامنين الفلسطينيين والأجانب، لكن القوات الإسرائيلية تعمل على قمع المشاركين حيث قتل أكثر من 4 وأصيب ما يربو على 500 منذ انطلاق الفعاليات خلال الأيام الماضية.