هدوء حذر يسيطر على الشريط الحدودي جنوبي لبنان... فيديو

يسيطر هدوء حذر على الشريط الحدودي لجنوب لبنان مع إسرائيل، اليوم الجمعة، بعد موجة تصعيد عسكري شهدتها المنطقة ظهر اليوم.

إثر إطلاق "حزب الله" عشرين صاروخاً باتجاه المناطق الحرجية المحيطة بمواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا، وما تبعها من رد إسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف المدفعية التي أصابت مناطق غير مأهولة في بلدتي سدانة وكفرشوبا.

وقد تبع القصف الإسرائيلي تحليق كثيف للمقاتلات الإسرائيلية فوق البلدات الحدودية الجنوبية من دون تنفيذ أي غارات جوية.

وتشهد الحدود الجنوبية منذ عدة أيام توترات أمنية، وغارات للطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق نائية جنوبي لبنان رداً على صواريخ أطلقت من لبنان مجهولة المصدر.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021

فيما أعلن "حزب الله" في بيان اليوم أن "المقاومة الإسلامية ردت على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظاً على أمن المواطنين".

© REUTERS / AZIZ TAHER قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021

بالمقابل دعت السلطات اللبنانية الأمم المتحدة، للضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القرار 1701 ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

© REUTERS / AZIZ TAHER قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021

من جهتها، اعتبرت قوات "اليونيفل" التابعة للأمم المتحدة أن الوضع خطير جداً، وطلبت من جميع الأطراف العمل على وقف إطلاق النار.