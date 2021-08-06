جامعة قطرية تنفي خبرا بشأن ابنة قاسم سليماني

ونفت الجامعة منحها شهادة الدكتوراه الفخرية لابنة قاسم سليماني، وذلك عبر بيان شاركته، أمس الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وقالت فيه: "تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا بمنح جامعة قطر دكتوراه فخرية للسيدة زينب قاسم سليماني، وفي إطار الرد المتاح لجامعة قطر تؤكد جامعة قطر أنها لم تمنح أي شهادة لهذه السيدة".

وتابعت جامعة قطر موضحة أن سياستها الخاصة بمنح الدكتوراه الفخرية تخضع لشروط صارمة تحددها نظم الجامعة وقوانينها ويتم وفقها منح تلك الشهادة.

وأردفت: "وبما أن هذا الخبر عار عن الصحة فإن جامعة قطر تهيب بجمهورها عدم نشر أي أخبار كاذبة دون الرجوع للجهة المختصة بجامعة قطر".

وتوضح أن سياسة منح الدكتوراه الفخرية تخضع لشروط صارمة تحددها نظم الجامعة وقوانينها ويتم وفقها منح تلك الشهادة .

وبما أن هذا الخبر عار عن الصحة فإن جامعة قطر تهيب بجمهورها عدم نشر أي أخبار كاذبة دون الرجوع للجهة المختصة بجامعة قطر. — جامعة قطر (@QatarUniversity) August 5, 2021

​وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.