تسجيل
18:33 GMT06 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن.

    تراجع الدخل السياحي في الأردن... ما الإجراءات المطلوبة لتعديل الأوضاع؟

    © Sputnik . Aleksandr Melnikov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103226/75/1032267540_0:159:3077:1889_1200x675_80_0_0_e8a98541070e344cdf58772ff1367cea.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108061049785112-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%9F/

    في الوقت الذي بدأت فيه القطاعات السياحية تتعافى في بعض البلدان بعد انحسار فيروس كورونا وفتح السفر مجددًا، أعلن الأردن عن تراجع كبير في الإيرادات السياحية.

    وقال وزير السياحة والآثار الأردني، نايف الفايز، إن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بلغت مليار دينار (1.41 مليار دولار)، مقارنة بأكثر من 4 مليارات دينار (5.65 مليار دولار) لعام 2019.

    وأكد مراقبون أن الوضع السياحي في الأردن تراجع بشكل كبير في ظل أزمة كورونا، مشيرين إلى إمكانية تحسن الأوضاع الفترة المقبلة، لا سيما بعد إجراء بعض التعديلات على الأسعار وتطوير المرافق السياحية.

    يجوب 73 قرية لمدة 45 يومًا.. مسير درب الأردن وجه جديد من سياحة المغامرات
    © Sputnik . Ali Barqawi . يجوب 73 قرية لمدة 45 يومًا.. مسير "درب الأردن" وجه جديد من "سياحة المغامرات"
    "اكتشاف عالمي في الأردن"... صور ديار النبي لوط

    السياحة الأردنية

    وأضاف الفايز أنه من المتوقع أن يتحسن الوضع السياحي للعام الحالي، نظرا للاستقرار في الوضع الوبائي في الأردن وعدد من دول العالم.

    وأوضح أن المؤشرات تدل على أن هنالك تحسنا تدريجيا للقطاع السياحي في الأردن، لاسيما مع انطلاق موسم السياحة الخارجية، التي ستبدأ منتصف الشهر المقبل.

    وأكد أن الوزارة تسعى لاحتواء آثار جائحة كورونا على القطاع السياحي، والارتقاء بالمملكة كوجهة سياحية رائدة.

    وكان البنك المركزي الأردني قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الدخل السياحي في البلاد انخفض خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 إلى 316.7 مليون دينار (446.6 مليون دولار)، مقارنة مع 784 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

    يشار إلى أن جائحة كورونا كانت قد عصفت بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.

    جهود مبذولة

    اعتبر سالم العمري، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب (البرلمان) الأردني، أن التراجع الكبير الذي شهده الاقتصاد الأردني في عوائد القطاع السياحي يأتي بسبب جائحة كورونا، حيث انخفض الدعم السياحي في عام 2020 إلى ما دون الـ 800 مليون دينار أردني، فيما بلغ في عام 2019 ما يزيد عن 4 مليارات دينار.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، دخل القطاع السياحي في الأردن الآن مرحلة التعافي، وهناك مستقبل سياحي واعد للمملكة، في ظل التشريعات والقوانين التي يتم تعديلها وإصدارها لتطوير السياحة وزيادة الجذب السياحي.

    وأكد النائب الأردني أن لجنة السياحة النيابية طورت وعدلت الكثير من القوانين للقضاء على الركود السياحي ودفع عجلة الإنتاج مجددًا، وكان آخر القوانين التي تم تعديلها تطوير الأراضي التي تقع حول منطقة مغطس السيد المسيح السياحية (على ضفة نهر الأردن).

    ويرى العمري أن التطوير والخطط المكملة لنهج الحكومة في متابعة وتطوير الملف السياحي وتأهيل المواقع السياحية، تبشر بزيادة قادمة في أعداد السياح بداية من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، فيما يتوقع موسمًا سياحيًا كبيرًا وواعدًا العام المقبل.

    إجراءات مطلوبة

    بدورها أكدت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية أن قطاع السياحة في الأردن له أثر كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشكل ما يزيد عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

    البتراء
    © Photo
    هبوط حاد لعائدات السياحة في الأردن

    وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، فإن الوضع السياحي في المنطقة متراجع بعد أزمة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية، لكن الحكومة الأردنية وقعت في أخطاء حالت دون إعادة إنعاش هذا القطاع أو الاستفادة منه بالشكل المطلوب.

    وترى العبسة أن من بين هذه الأخطاء تعويل الحكومة بشكل كبير على قطاع السياحة، والإفراط في التفاؤل بشأن أعداد السياح القادمين، في وقت انقطعت زيارات الأردنيين المغتربين لعامين، وعادوا بدون رغبة سياحية، ولكن لزيارة الأهل، إضافة أن هذه الفئة تملك أماكن سكنية في الأردن، فظلت المرافق السياحية معطلة.

    وتابعت: "مستوى الخدمة السياحية في الأردن لم يرق للمستوى المطلوب، ولم تستغل الحكومة وضع الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا، إضافة إلى أن المرافق السياحية في الأردن مرتفعة التكلفة، حيث تعد السياحة في الأردن مكلفة جدًا، مقارنة بدول مثل لبنان ومصر".

    وأكدت العبسة أن أزمة كورونا تركت العالم في أزمة اقتصادية كبيرة على مستوى البلدان والأفراد، وكذلك عانى المواطن الأردني من هذه الأزمة، ما أثر على السياحة الداخلية.

    وعن الحلول المطلوبة، أكدت الخبيرة الاقتصادية أن هناك ضرورة ملحة لاستغلال الفراغ الذي تركه قطاع السياحة في دول مهمة مثل لبنان وسوريا بسبب الأحداث القائمة، والقيام بتطوير المرافق السياحية، وإعادة ترتيب الأوراق، وإجراء هندسة للأسعار للتناسب مع الأوضاع القائمة، وتصميم برامج سياحية سهلة وغير مكلفة.

    يذكر أن العجز المالي في الأردن انخفض بنحو 461.8 مليون دينار نتيجة للتطورات، لتبلغ قيمته 636.4 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

    انظر أيضا:

    الأردن... الدخل السياحي يتراجع 60% في أول 5 أشهر من 2021
    وزير السياحة الأردني: نتوقع عودة قطاع السياحة مع حلول فصل الخريف
    وزير السياحة الأردني يرحب بتوفر طيران منخفض التكاليف مع روسيا بخلاف الطيران العارض
    هبوط حاد لعائدات السياحة في الأردن
    تراجع حاد لعائدات السياحة في الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أمريكا تنوي إحياء جيش الأشباح بسبب روسيا والصين
    أمريكا تنوي إحياء "جيش الأشباح" بسبب روسيا والصين
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك