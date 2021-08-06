إثيوبيا تعلن تسجيل أعلى معدل لبيع الطاقة الكهربائية إلى البلدان المجاورة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أعلى معدل لبيع الطاقة الكهربائية إلى البلدان المجاورة بقيمة تزيد عن 90 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك وفق ما صرح به موغوس ميكونين، مدير العلاقات العامة في هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، لوكالة الأنباء الرسمية (إينا).

وقال ميكونين إن بلاده حصلت على مبلغ 90 مليونا و532 ألفا و669 دولارا أمريكا من الطاقة المصدرة إلى الدول المجاورة، خلال السنة الإثيوبية المنتهية وفقا للتقويم المحلي.

ولفت إلى أن تلك الإيرادت تحصلت عليها أديس أبابا من بيع الكهرباء إلى كل من السودان وجيبوتي، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح المسؤول الإثيوبي أن أعلى معدل حصلت عليه بلاده من بيع الكهرباء كان 70 مليون دولار، دون أن يحدد تاريخ حدوث ذلك.

ولفت إلى أن عائدات الطاقة الكهربائية لإثيوبيا قد تزايدت على خلفية بناء مولدات الطاقة وتوليدها وربطها بالشبكة.

وأشار إلى أن السودان أعرب مؤخرا عن رغبته في شراء 1000 ميغاوات من الكهرباء الإثيوبية، وأن مفاوضات تجرى أيضا مع دول جنوب السودان وجيبوتي وكينيا في هذا الصدد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال المدير التنفيذي للتخطيط في هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أندوالم سيي، إن بلاده دشنت خط نقل كيني يحمل 500 كيلووات، بالإضافة إلى بنية قادرة على نقل 2000 ميغاوات إلى تنزانيا وحتى جنوب أفريقيا.

وأوضح أن "سد النهضة الإثيوبي لن يفيد إثيوبيا فحسب، وإنما إفريقيا أيضا، مشيرا إلى أن "الطلب الحالي للكهرباء من هذه الدول الصديقة يوضح توقعاتهم العظيمة من فوائد السد"، وتابع مؤكدا أن بلاده ستعمل جاهدة على نفع نفسها وتصبح مفخرة لإفريقيا".

وأنهت إثيوبيا في 20 من يوليو الماضي المرحلة الثانية لملء السد، ولم تفصح عن كميات المياه التي تم تخزينها، وكانت قد أعلنت من قبل أن الكمية المستهدفة في الملء الثاني في حدود 13.5 مليار متر مكعب.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد في وقت سابق من الشهر السابق، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.

وجاءت الجلسة بعدما، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ عام 2015.

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