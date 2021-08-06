اليمن... مصرع 3 في الجنوب بسبب صاعقة

تسببت صاعقة، اليوم الجمعة، في مصرع 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في بلدة جحاف بمحافظة الضالع في جنوب اليمن.

ووقعت الصاعقة أثناء قيام مجموعة من الأشخاص برحلة سياحية، بحسب مصادر لوكالة "رويترز".

وأفادوا بأن المصابين الثلاثة حالاتهم خطيرة.

ودائما ما تحذر مراكز الأرصاد الجوية في اليمن من اضطراب الأحوال الجوية في عدد من المحافظات اليمنية بالجنوب والشمال.

وقبل أسبوع، لقيت 7 فتيات حتفهن غرقا في محافظة أبين جنوب اليمن، بسبب سيول وأمطار غزيرة ناتجة عن تأثير منخفض جوي ضرب عددا من محافظات اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، بأن 7 فتيات من عائلة واحدة توفين غرقا إثر اجتياح سيول جارفة بمنطقة حصامة في وادي الكفاه في مديرية المحفد شمال شرقي أبين.

وأضاف أن الفتيات السبع تتراوح أعمارهن بين 6 و8 سنوات.

وأدت السيول خلال الفترة الماضية إلى وفاة 9 أشخاص بينهم 4 نساء وطفل في محافظتي شبوة والمهرة جنوب وشرق اليمن.