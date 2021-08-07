حمد بن جاسم يدعو دول الخليج إلى اتخاذ "الإجراء المناسب" بعد الأحداث الأخيرة

دعا رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، دول الخليج إلى "اتخاذ الإجراء المناسب دون اللجوء للحلفاء"، لوقف عمليات استهداف السفن التجارية في مياه الخليج.

واعتبر بن جاسم، في تغريدات عبر صفحته على "تويتر"، أن "ظاهرة تزايد حوادث القرصنة وتفجيرات السفن التجارية في منطقة الخليج خطيرة وتتسبب في إرباك الملاحة وزعزعة الثقة في المنطقة، فضلا عما يترتب عليها من أبعاد اقتصادية مكلفة وخاصة في قضايا التأمين".

في الآونة الأخيرة كثرت حوادث القرصنة وتفجيرات السفن التجارية في منطقة الخليج. وهذه ظاهرة خطيرة تتسبب في إرباك الملاحة وزعزعة الثقة في منطقتنا فضلًا عما يترتب عليها من أبعاد اقتصادية مكلفة وخاصة في قضايا التأمين. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 6, 2021

وشدد على أنه "ينبغي على دول الخليج أن تتخذ الإجراء المناسب دون اللجوء للحلفاء لوقف القرصنة واستهداف السفن التجارية والعبث بالأمن"، مشيرا إلى أنه "من المعلوم أن لبعض دول الخليج نشاطات في أعالي البحار".

وأتذكر أن أحد قادة البحرية في منطقتنا قال يومًا إن اسطوله البحري يستطيع التحرك في كل البحار..... أليس خليجنا أولى بمثل هذا التحرك؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 6, 2021

ويتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم وقع الأسبوع الماضي على ناقلة تشغلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها، وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية فيه على إيران، وقالوا إنهم سيعملون مع حلفائهم للرد على الهجوم، في حين نفت إيران ضلوعها في الحادث وقالت إنها سترد على أي تهديد لأمنها.

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