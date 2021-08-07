صورة أثارت جدلا... هل أرسلت مصر تعزيزات عسكرية إلى تيران وصنافير؟

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استخدمت فيه صورة واحدة، زعم ناشروها أنها لمعدات عسكرية تابعة للجيش المصري في طريقها إلى جزيرتي تيران وصنافير.

ويظهر في الفيديو الصورة التي تظهر آليات عسكرية ضخمة تنقل دبابات على طريق سريع.

وأرفق الفيديو بتعليق "عاجل أول ظهور للأرتال العسكرية المصرية وهي في طريقها لاستلام جزيرتي تيران وصنافير".

© AFP 2021 / - الجيش المصري ينشر فيديو لعملياته الأخيرة في سيناء

بعد البحث، تبين أن الصورة المستخدمة في الفيديو ليست حديثة ولا علاقة لها بالجزيرتين، وأن الصورة تعود لعام 2012 وتمتلك حقوقها الملكية وكالة "أسوشييتد برس".

وجاء في وصف الوكالة للصورة أنها لمعدات عسكرية مصرية في منطقة العريش شمال سيناء.

تيران وصنافير

يذكر أنه يونيو/ حزيران 2017، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصديق على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، حيث كانت الرياض قد طلبت من القاهرة في عام 1950 تولي حمايتهما.