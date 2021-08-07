جماعة "أنصار الله" ترحب بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى اليمن

رحبت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن خلفا لمارتن غريفيث.

القاهرة - سبوتنيك. وأعرب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله" ، هشام شرف عبد الله، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة بصنعاء، عن "تمنياته بالنجاح للمبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن غروندبرغ، في مهام منصبه الجديد وإنهاء العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية) ورفع الحصار الشامل الذي تسبب في أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر".

وأكد "ضرورة وضع ملفي فتح مطار صنعاء الدولي ودخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة على رأس المواضيع التي سيتناولها المبعوث الجديد، تمهيداً للمضي باتجاه ترتيبات وقف إطلاق النار الشامل والبدء في مفاوضات سلام لتحقيق تسوية سياسية شاملة تصب في مصلحة الشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن ملايين اليمنيين وعودة سيادة اليمن على كل أراضيه".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد رحبت أمس أيضا بتعيين الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن، مؤكدة أنها ستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل "ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلها الحوثيون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، تعيين الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن جريفيث، الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.

ويعد السويدي غروندبرغ المبعوث الأممي الرابع لليمن، منذ عام 2011، حيث سبقه المغربي جمال بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ والبريطاني مارتن جريفيث الذي تم تعيينه في أيار/مايو الماضي وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.