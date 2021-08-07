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    المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور يتحدث خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك فلسطين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    فلسطين توجه رسائل متطابقة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

    © REUTERS / Brendan McDermid
    العالم العربي
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    أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن "إفلات إسرائيل من العقاب يزداد جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة"، معربا عن أسفه من أن المجتمع الدولي يشهد هذه الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، بينما لا يزال مشلولا.

    الجيش الإسرائيلي، المستوطنات، الضفة الغربية، 2 مايو 2020
    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
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    جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وذلك حسب "وكالة الأنباء الفلسطينية".

    وقال رياض منصور، إن ذلك يأتي على الرغم من النداءات المتكررة من قبل العديد من الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والشعوب في جميع أنحاء العالم، لوضع حد لهذا الظلم، مشيرا إلى أن "حجم الانتهاكات المنسقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى استشهاد المدنيين الفلسطينيين، ونهب جماعي لممتلكات شعبنا، بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية قدما في مشروعها الاستعماري غير القانوني".

    وتطرق السفير منصور إلى مقتل عدة رجال وأطفال برصاص القوات الإسرائيلية، منوها إلى "الهجمات وحملات القمع الأخيرة التي شنتها إسرائيل على المنظمات غير الحكومية والصحافة، ما جعل عملها أكثر صعوبة جراء الهجمات المستمرة والقيود التشغيلية المفروضة عليها، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

    وأشار المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إلى "حملات نزع الملكية المستمرة في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة، وإلى قيام محكمة الاحتلال العليا بتأجيل الحكم بشأن الطرد القسري لأربع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، وعرض تسوية غير عادلة على العائلات، بهدف تجنب معارضة مجموعات المستوطنين التي تدعمها دولة الاحتلال، والتي تقود حملة التهجير، بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة".

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