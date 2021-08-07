أحمد الجندي يحصد الميدالية الـ 38 بتاريخ مصر في الخماسي الحديث

حصد اللاعب المصري أحمد الجندي، اليوم السبت، الميدالية الفضية في رياضة الخماسي الحديث فردي رجال، برصيد 1477 نقطة.

واحتل الجندي المركز الثاني في الترتيب العام في رياضة الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020 برصيد 1477 نقطة.

وكان البطل المصري قد حصد 208 نقطة في رياضة السلاح قبل يومين، وحصد اليوم 316 نقطة في رياضة السباحة، وعلى 284 نقطة في رياضة الفروسية.

واستطاع الحصول على 668 نقطة في رياضة الجري والرماية بالليزر، ليحصد المركز الثاني في المجموعة النهائية.

الجدير بالذكر، أن الفضية التي حصل عليها الجندي هي الفضية الـ11 في تاريخ مصر، بجانب 7 ذهبيات، و19 برونزية، ليرتفع الرصيد المصري إلى 38 ميدالية متنوعة في تاريخ الأولمبياد.