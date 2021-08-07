أردوغان والدبيبة يعقدان اجتماعا مغلقا بحضور كبار المسؤولين

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مغلقا مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في قصر وحيد الدين في العاصمة التركية أنقرة.

ويقوم دبيبة بزيارة إلى تركيا على رأس وفد كبير من المسؤولين الليبيين، حيث تم استقباله في حفل مغلق بعيدا عن الصحافة، تلاه اجتماع عقد بين الوفدين التركي والليبي.

President @RTErdogan met with Prime Minister Abdul Hamid Dbeibeh of Libya at the Vahdettin Mansion in Istanbul. pic.twitter.com/HfSDdsKgIL — Turkish Presidency (@trpresidency) August 7, 2021

وبحسب موقع "218" الليبي، كان الدبيبة قد التقى سابقا، في العاصمة التركية أنقرة، كل من وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل.

رئيس #تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء #ليبيا عبد الحميد الدبيبة، يبدآن اجتماعاً مغلقاً بمشاركة وفدي البلدين، بقصر وحيد الدين في مدينة #إسطنبول pic.twitter.com/U7P2kT5Rnu — TRT عربي (@TRTArabi) August 7, 2021

بدروها، أشارت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن الوفد التركي يضم إلى جانب أردوغان كلا من وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان، ووزير التجارة محمد موش، وحاكم البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، وكبير مستشاري أردوغان سفر طوران.