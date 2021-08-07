مقتل جنديين جزائريين في انفجار لغم تقليدي شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، مقتل جنديين من الجيش وإصابة ثالث بجروح في انفجار لغم تقليدي.

الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "في إطار مكافحة الإرهاب، وخلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى (شمالي البلاد)، بالناحية العسكرية الأولى، يوم 6 آب/أغسطس 2021، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع تم تسجيل استشهاد كل من الجندي المتعاقد مزيان فؤاد، والجندي المتعاقد عمور صلاح الدين، في ميدان الشرف، فيما أصيب الجندي المتعاقد ديب بدر الدين بجروح طفيفة".

وأكد الجيش الوطني الشعبي، في سياق البيان، "عزمه وإصراره على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين، والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".

وفي سياق آخر، سلّم الإرهابي المُسمى بربوشي سعيدو، المدعو عبد العزيز، نفسه أمس الجمعة، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. حسب بيان لوزارة الدفاع.

وأضاف البيان أن "الإرهابي الذي التحق سنة 2014 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخمسة خزنات ذخيرة بالإضافة إلى ستين طلقة".

ويقود الجيش الجزائري حملة واسعة متواصلة لاستهداف معاقل فلول الجماعات الإرهابية التي تشكلت في تسعينيات القرن الماضي وتسببت بمقتل وإصابة مئات الآلاف من الجزائريين.