قيس سعيد يشكر الإمارات على تضامنها مع تونس

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ظهر اليوم السبت، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش.

وذكر بيان للرئاسة التونسية على حسابها بموقع فيسبوك أن قرقاش حمل رسالة خطية موجهة إلى سعيد من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الرئيس التونسي إلى متانة العلاقات التي تجمع بين تونس والإمارات، مجددا التأكيد على حرص بلاده على مزيد من الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المراتب.

وتوجه سعيد بالشكر إلى دولة الإمارات لتضامنها مع تونس في ظل الظروف الوبائية والسياسية التي تمر بها.

واعتبر سعيد أنه تحمل الأمانة باتخاذ الإجراءات الاستثنائية في إطار الدستور لتكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة التونسية، وإنهاء كافة مظاهر العبث بمؤسساتها.

من جهته، قال قرقاش إن بلاده تتفهم القرارات التاريخية للرئيس التونسي وتدعمها، مؤكدا أن الإمارات تدرك أيضا أهمية هذه الإجراءات للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.

وأكد على استعداد بلاده لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزا لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية.