اعتقال لبناني تسلل إلى داخل إسرائيل في منطقة الجليل الغربي

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن قواته اعتقلت مواطنا لبنانيا، تسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي.

وأوضح الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "قبل وقت قصير جرى تلقي إنذار بوجود حالة تسلل في منطقة عرمشة على الحدود اللبنانية، عند نقطة الحدود وسط مركز قرية جورديح".

وتابع: "هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى الموقع وطوقت المنطقة، وتم اعتقال المشتبه به خلال دقائق حيث يجري التحقيق معه في المكان"، مضيفا "ليس هناك مخاوف من وقوع حادث أمني".

לפני זמן קצר, התקבלה התראת גדר במרחב עראמשה בגבול לבנון, בנקודה בגבול שחוצה בתוך מרכז הכפר ג׳ורדיח׳.

כוחות צה״ל הוזנקו לנקודה ובודדו את המרחב. החשוד נתפס תוך דקות ומתוחקר כעת בנקודה.

אין חשש לאירוע בטחוני — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 7, 2021

وتزايدت التوترات على الحدود الإسرائيلية الللبنانية منذ الأربعاء الماضي، عندما أطلقت عدة صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، فيما رد جيش الأخيرة بقصف مناطق مفتوحة بجنوب لبنان.

وعاد "حزب الله" وأعلن أمس الجمعة، في بيان، أن قواته أطلقت عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

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