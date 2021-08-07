الإمارات: ندعم جهود السعودية لتحقيق الاستقرار في اليمن

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن دعمها للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق الاستقرار في اليمن.

ونقل حساب "العربية عاجل" على تويتر عن بيان لوزارة الخارجية الإماراتية: "ندعم كافة جهود السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".

الخارجية الإماراتية: ندعم كافة جهود السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 7, 2021

​وفي وقت سابق اليوم، رحب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بتعيين هانز غروندبرغ، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" على استمرار السعودية في دعم الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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