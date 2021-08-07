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    الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله

    نصر الله عن التصعيد الأخير مع إسرائيل: خيارتنا مفتوحة ويمكن أن نصعد خطوة

    © AFP 2021 / -
    العالم العربي
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    قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إن القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ أيام "تطور خطير جدا لم يحدث منذ 15 عاما".

    وأضاف نصر الله في أول تعليق له بعد التصعيد الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية: "نحن أمس اخترنا منطقة أرض مفتوحة في منطقة مزارع شبعا لنوجه الرسالة ولنكون مشينا درجة ومن الممكن لاحقا أن نصعد درجة".

    علم إسرائيل
    © flickr.com / Izhar Laufer
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    وأكد الأمين العام لحزب الله أن "ردنا يوم أمس مرتبط بالغارات الإسرائيلية المباشرة التي وقعت على جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 15 عاما".

    وتابع: "قررنا أن نقوم بالعملية نهارا وهذا ليس صدفة لأن بالحقيقة لا نريد أن يحصل رعب أو خوف... تعودنا أن نفعل ذلك في النهار وأن نخاطر بإخواننا من أجل الناس".

    وقال نصر الله: "هذا رد جهارا نهارا... قصفتم أرضا مفتوحا فقصفنا أرضنا مفتوحة"، لافتا إلى أن "الهدف من العملية أمس كان تثبيت المعادلات القديمة القائمة التي أراد العدو خرقها من أجل حماية بلدنا".

    وأكد: "نريد توصيل رسالة للعدو من ردنا أمس بأن أي غارة جوية إسرائيلية على لبنان سنرد عليها بشكل مناسب ومتناسب".

    وقال نصر الله إن "كل المساحة اللبنانية ممنوع أن يتعرض لها العدو بغارة جوية حتى في الأرض... تقصف بنقصف".

    ووجه نصر الله حديثه إلى الحكومة الإسرائيلية: "لا تراهنوا على الانقسام اللبناني حول المقاومة لأن الانقسام قديم"، وأضاف: "أقول للعدو لا تظنوا أن حزب الله في لبنان مشغول وبالتالي لن يهتم ولن يفعل ولن يقدم على القيام بردود الأفعال على الجبهة".

    وشدد على أنه "مهما كان الوضع في لبنان أيا تكن الظروف الداخلية نحن سنحمي شعبنا.. يجب ألا يخطئ العدو الظن ويعتقد أن حزب الله مشغول بالمشاكل الداخلية في لبنان وغياب تشكيل الحكومة".

    وتابع نصر الله موجه حديثه لإسرائيل: "لا تخطئوا التقدير وتظنوا أن لدى حزب الله مشاكل داخلية صعبة وضاغطة ولا تراهنوا على الضغوط التي تمارس على اللبنانيين ولا على الانقسام اللبناني حول المقاومة".

     

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