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    إبراهيم رئيسي

    وفد إماراتي في طهران لتهنئة رئيسي بمناسبة تقلده منصبه رئيسا لإيران

    © AFP 2021 / ATTA KENARE
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    وصل وفد إماراتي إلى العاصمة الإيرانية طهران لتهنئة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي بمناسبة توليه منصبه رئيسا للبلاد خلفا لحسن روحاني.

    والتقى الوفد الذي ترأسه وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك بالرئيس الإيراني، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

    ونقل بن مبارك خلال اللقاء "تحيات" حكام الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  ومحمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى الرئيس الإيراني وتهانيهم بمناسبة تقلده منصبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق المصدر ذاته.

    حسين عبد اللهيان
    © Sputnik
    "أیام صعبة مقبلة"... إيران توجه نصيحة إلى الإمارات والبحرين

    وأمس الجمعة، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن الرئيس إبراهيم رئيسي قوله إن "إيران لديها إرادة جادة وصادقة لتطوير العلاقات مع الإمارات ولا توجد عقبات في مسار تنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي".

    وقالت الوكالة إن رئيسي أدلى بتلك التصريحات خلال استقباله المبعوث الخاص للإمارات على هامش المشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستورية.

    وأضاف رئيسي خلال لقائه الوفد الإماراتي: "تربطنا أواصر ألفة مع الشعب الإماراتي، والعلاقة الوثيقة بين الحكومتين يمكن أن تمهد الطريق لإقامة علاقات أخوية وتعاون أوثق بين البلدين.

    وبحسب المصدر ذاته، تطرق الرئيس الإيراني خلال لقائه مع الوفد الإماراتي لبعض القضايا الخلافية بين البلدين، لاسيما الملف اليمني، حيث تشارك الإمارات منذ 2015 في تحالف عربي لدعم الشرعية هناك في مواجهة جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، والمتهمة بتلقي دعم إيراني.

    وشدد رئيسي على أن: "مستقبل اليمن يجب أن يقرره اليمنيون أنفسهم"، مضيفا: أن الرؤية المشتركة لدول المنطقة في هذا الصدد تصب في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة وتضمن مصالح دول المنطقة".

    واكد أن إسرائيل لا تريد الخير لدول المنطقة، وتسعى "إلى إضعاف قدرة العالم الإسلامي من خلال تطبيع العلاقات معها".

    وتنتقد طهران بشدة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل وبينها الإمارات التي وقعت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن اتفاق سلام مع إسرائيل.

    وبخلاف التعاطي مع إسرائيل والحرب في اليمن، تبقى قضية الجزر الثلاثة المتنازع عليها "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"، و"أبو موسى"، محل خلاف بين إيران والإمارات.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر موقع سبوتنيك.

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