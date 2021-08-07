نصر الله: نقول لمن يتهم حزب الله بشأن تفجير المرفأ أين دليلك على هذا الاتهام البشع والشنيع

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أي علاقة بين الحزب وتفجير مرفأ بيروت، مؤكدا على أن هذا "اتهام بشع وشنيع".

وأوضح نصر الله في كلمة له: "نقول لمن يتهم حزب الله بشأن تفجير المرفأ أين دليلك على هذا الاتهام البشع والشنيع".

وقال: "كل ما قيل منذ انفجار المرفأ لا يستند لمنطق، ولا هدف له سوى التشويه والابتزاز وتضييع الحقيقة".

وقال نصر الله ساخرا: "حزب الله مسكين ليس لديه صواريخ وأسلحة ثقيلة لذلك أحضر نترات تستخدم في الزراعة.. مسكين حزب الله، لديه مستودعات لعشرات آلاف الصورايخ ولكن ليس لديه مستودع ليخزن النترات".

كلمة الامين العام ل #حزب_الله السيد حسن #نصر_الله في ذكرى انتصار 2006 https://t.co/IsL712alK4 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 7, 2021

​وتابع نصر الله: "هل هناك أتفه وأسخف وأبشع من اتهام حزب الله بتخزين النيترات في مرفأ بيروت؟".وأضاف: "بعد سقوط الفرضيات التي حاولوا من خلالها ربط انفجار المرفأ بحزب الله لجأوا لموضوع النيترات".

وأشار نصر الله إلى أن "كل الجهات التي ساهمت بالتحقيق وصلت إلى استنتاج واحد بأنه لا وجود لسلاح ولا ذخائر في المرفأ".

وأكد أنه "مباشرة بعد انفجار مرفأ بيروت بدأ الاستثمار السياسي المقبوض ثمنه أمريكياً وسعودياً".

وأوضح أنه "لو أردنا التوظيف لقلنا إن من أتى بالنيترات هي الجهات الداعمة للجماعات المسلحة بسوريا"، مشيراً إلى أن "الذين أساؤوا لشهداء وجرحى المرفأ هم الذين نشروا أخباراً كاذبة لتضليل التحقيق والرأي العام.. وهم الذين حولوا قضية إنسانية ووطنية إلى قضية سياسية وطائفية".

وأضاف: "حزب الله لا يخشى التحقيق لأنه ليس متهماً من قبل الأجهزة القضائية في قضية انفجار المرفأ"، موضحاً أن "ما يخشاه حزب الله هو تضييع الحقيقة لذلك على القضاء إعلان ما تم التوصل إليه حتى الآن".

وتابع: "ما نطالب به هو إعلان نتائج التحقيق الفني والتقني"، ووجه نصر الله حديثه لأسر ضحايا تفجير المرفأ: "لا تقبلوا بتوظيف دماء أبنائكم سياسياً.. لا تسمحوا للمجرمين وبعض أصحاب التاريخ في القتل بتوظيف دماء أبنائكم".

واتهم نصر الله القاضي المحقق في انفجار مرفأ بيروت (المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار) بأنه يشتغل سياسيا وليست لديه وحدة معايير، لافتا إلى أن "التحقيق القضائي في قضية انفجار مرفأ بيروت مسيّس ويخضع للاستنسابية".

وأضاف: "إما أن يعود التحقيق إلى مساره وإما على القضاء أن يرى ماذا عليه أن يفعل لأن هنالك استهداف سياسي في الأمر".