السعودية... "أرامكو" تعلن تفاصيل عطل فني في محطة توزيع المنتجات النفطية في القصيم

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو"، اليوم السبت، أنها تعمل على إصلاح عطل فني حدث في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، وأدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.

وقالت أرامكو في بيان لها اليوم: "جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم".

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة".

​وبحسب وسائل إعلام سعودية، وشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي شوهدت محطات وقود عدة ببريدة وعدد من محافظات المنطقة، تزدحم بالسيارات، بسبب نقص البنزين جراء العطل الفني.

​ودشن مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسم "محطات القصيم"، ونشروا عليه صورا وفيديوهات للزحام أمام المحطات، وأكد بعضهم أنهم وقفوا في طابور انتظار أمام محطة بنزين لأكثر من ساعتين.