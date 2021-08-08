خارجية "الإنقاذ الوطني" اليمنية: زمن التدخل والوصاية السعودية ولى

صرح وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله"، هشام شرف، بأن زمن الوصاية والتدخل السعودي في شؤون اليمن قد ولى.

جاءت تصريحات شرف ردا على تصريحات كان قد أدلى بها وزير الخارجية السعودي، حسبما ذكرت قناة "المسيرة".

وأوضح وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، أنه "يمكن إعادة بناء العلاقات الثنائية المستقبلية بين الجمهورية اليمنية والسعودية على أسس حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

#المسيرة_عاجل | وزير الخارجية هشام شرف ردا على تصريحات وزير الخارجية السعودي: زمن الوصاية والتدخل السعودي في شؤون اليمن قد ولى — المسيرة - عاجل (@alosbou) August 8, 2021

وشدد شرف على أنه بلاده لاتقبل "سلاما تفرضه أو تشترطه السعودية لمصلحة من يدور في فلكها أملا في استمرار لعب دور الوصاية والهيمنة".

وطالب شرف وزير الخارجية السعودي بـ"عدم التسرع في محاولة إظهار موقف القوة مع قرب بدء مهمة المبعوث الأممي الجديد".

وفي وقت سابق، رحب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أمس السبت، بتعيين هانز غروندبرغ، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكدا استمرار السعودية في دعم الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وقال بن فرحان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أرحب بتعيين السيد هانز غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة".

وأضاف وزير خارجية المملكة العربية السعودية أن "المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة".