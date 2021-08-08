الإمارات تقترب من اختيار أول طاقم للمشاركة في برنامج محاكاة الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اقتراب موعد اختيار أول طاقم للمشاركة في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، وهي أول مهمة وطنية لمحاكاة الحياة في الفضاء.

وقال المركز في إعلان نشره، أمس السبت، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الطاقم سيتكون من شخصين أحدهما أساسي، والآخر احتياطي.

ومن المقرر أن يخوض الطاقم تجربة عالمية تستمر 8 أشهر في معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو، وذلك لمحاكاة الحياة في بيئة الفضاء إلى جانب مشاركين من دول مختلفة.

ووفقا للمركز فإن مهمة الطاقم تعد جزءا من برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة "سيريوس".

وسوف تركز المهمة على دراسة تأثير العزلة في مكان مغلق لفترة زمنية طويلة على الحالة النفسية والجسدية الوظيفية للإنسان.

ويأتي المشروع في إطار "برنامج المريخ 2117" الذي يستهدف بناء أول مستوطنة بشرية على سطح المريخ بحلول عام 2117.

وسجل في البرنامج عشرات المتقدمين، الذين خضعوا للعديد من الاختبارات، نتج عنها اختيار 10 مرشحين.

ومن المقرر أن يتم اختيار اثنين منهم فقط خلال الفترة القريبة، حتى يلتحقا في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل ببرنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية "سيروس".