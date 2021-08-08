العناية الإلهية تناصر وحدات إطفاء الحرائق في مصياف وسط سوريا...صور

انخرطت أمطار صيفية فريدة في موعدها، إلى جانب فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري، مناصرة جهودهم في عمليات إخماد سلسلة من الحرائق التي اندلعت في إحدى سلاسل مدينة مصياف الجبلية، وسط سوريا.

وقال مراسل سبوتنيك في حماة، أن منطقتي (مصياف) و(الغاب) شهدتا هطولات مطرية صيفية غزيرة فجر اليوم الأحد، ترافقت مع عواصف رعدية، أسهمت بشكل كبير في تبريد عدد من الحرائق المندلعة في المنطقتين.

© Sputnik العناية الإلهية تناصر وحدات إطفاء الحرائق في مصياف وسط سوريا

وتصنف الهطلات المطرية في شهر آب كظاهرة فريدة، ويصنف هذا الشهر كأكثر أشهر العام حرارة في سوريا والمنطقة، كما لم تسجل هذه المناطق ومجتمعها الزراعي، أي خرق في ذاكرتها الشعبية لهذه القواعد، خلاله.

© Sputnik العناية الإلهية تناصر وحدات إطفاء الحرائق في مصياف وسط سوريا

وأشار المراسل إلى أن عددا من الحرائق، كان قد اندلع ليل أمس في مناطق (مرداش) و(عين الكروم) و(جورين) و(جبال مصياف الغريبة) بريف حماة الغربي وسط سوريا، استمر بعضها حتى ساعات صباح اليوم.

© Sputnik العناية الإلهية تناصر وحدات إطفاء الحرائق في مصياف وسط سوريا

وأوضح أن جهودا كبيرة بذلها عمال الدفاع المدني والإطفاء بمساندة حوامات الجيش السوري لإطفاء هذه الحرائق التي قضت على مساحات كبيرة من الأراضي الحراجية.

© Sputnik العناية الإلهية تناصر وحدات إطفاء الحرائق في مصياف وسط سوريا

مضيفا: إلا أن العناية العناية الإلهية تدخلت عبر زخات رعدية غزيرة مفاجئة، ساهمت في إطفاء هذه الحرائق.