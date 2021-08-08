السعودية: صرف 500 ألف ريال لأقارب المتوفى بكورونا من العاملين في القطاع الصحي

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بدء صرف مبلغ 500 ألف ريال لأقارب المتوفى بكورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو أجانب.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، لما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا.

#عاجل

إنفاذاً لقرار #مجلس_الوزراء.. البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي سعوديين أو غير سعوديين، مِمن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.https://t.co/UXLocAaukI#واس_عام pic.twitter.com/l5JdXy6EQQ — واس العام (@SPAregions) August 8, 2021

ونقلت الوكالة وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قوله إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يولي أهمية ودعم غير محدود لحماية صحة المواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن القطاعات الصحية في السعودية بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية.

كما أكد أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي.

>> يمكنك متابعة المزيد عن أخبار السعودية اليوم من سبوتنيك.