العراق... تعطل خط حيوي لنقل الكهرباء جراء تفجير في نينوى

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، اليوم الأحد، خروج خط حيوي لنقل الكهرباء في نينوى عن العمل، عقب تفجير أحد أبراج الطاقة في المحافظة.

وقالت الشركة في بيان إن خط "شرق الموصل- سد الموصل" توقف، فجر اليوم، بسبب تعرضه لعمل تخريبي من خلال تفجير عبوة ناسفة في أحد أبراجه، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأشار البيان إلى أن التفجير تسبب في سقوط وتقطع في الأسلاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر بالمحافظة.

وذكر بيان الشركة أن الحادث أدى إلى ضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى.

وأوضح البيان أن كوادر الشركة قد عملت على نفس الخط حتى الخامسة فجرا، حتى تم إعادة نصب برج الكهرباء وإعادة الخط إلى الخدمة، إلا أنه تم استهدافه بعد 15 دقيقة من دخوله حيز العمل ليخرج عن نطاق الخدمة مجددا.

ولفتت الشركة إلى أن منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية تتعرض إلى عدد كبير من الأعمال التخريبية والاستهداف المباشر خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما تسبب في توقف خطوط ناقلة عدة وسقوط 16 برجا ناقلا للكهرباء في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين.