ما حقيقة إصدار دبي لوحات سيارات تحمل أسماء الأشخاص؟

ونقلت صحيفة "البيان"، نفت الهيئة صحة هذا الأمر الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن أي نماذج جديدة للوحات المركبات في إمارة دبي سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرقمية للهيئة ووسائل الإعلام الرسمية.

​وأشارت الصحيفة إلى أن سبب تداول هذا الأمر هو قيام أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتصميم لوحة تحمل اسما ونشرها دون تقديم المقترح عبر قنوات الهيئة التي من خلالها يتم استقبال كافة مقترحات وآراء الجمهور ودراستها.