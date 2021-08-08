ما حقيقة إصدار دبي لوحات سيارات تحمل أسماء الأشخاص؟

ونقلت صحيفة "البيان"، نفت الهيئة صحة هذا الأمر الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة أن أي نماذج جديدة للوحات المركبات في إمارة دبي سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرقمية للهيئة ووسائل الإعلام الرسمية.
#طرق_دبي تنفي إصدار لوحات جديدة تحمل أسماء الأشخاصhttps://t.co/ThkI2ovPGZ@rta_dubai #البيان_القارئ_دائما
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 8, 2021
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب تداول هذا الأمر هو قيام أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتصميم لوحة تحمل اسما ونشرها دون تقديم المقترح عبر قنوات الهيئة التي من خلالها يتم استقبال كافة مقترحات وآراء الجمهور ودراستها.
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