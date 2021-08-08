طوابير في السعودية بسبب أزمة الوقود..فيديو

شهدت منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، ليل أمس السبت، أزمة وقود بسبب عطل فني في محطة أرامكو.

وانتشر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر اصطفاف عشرات السيارات أمام محطات الوقود التي اضطرت إلى الإغلاق لنفاد الكميات.

#بنزين_القصيم#محطات_القصيم



منقول/أرامكو : نعمل على إصلاح عطل في محطة توزيع القصيم .. وجرى تعويض النقص في الوقود.



-الامور طيبة باذن الله غدا 👍🏻 pic.twitter.com/so8rDdrgga — خالد العمير (@khalidalomairk) August 7, 2021

وبعثت شركة أرامكو رسالة لعملاء المبيعات جاء فيها: "توقف عمليات تعبئة المنتجات البترولية بشكل مؤقت في محطة توزيع أرامكو السعودية بالقصيم ابتداءً من 06 أغسطس 2021".

وأضافت الرسالة: "نرجو من السادة العملاء القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإنشاء طلباتهم من المنتجات البترولية من محطتي التوزيع بشمال الرياض والمدينة، والتأكد من عدم إرسال شاحناتهم إلى محطة القصيم، وللمزيد من الاستفسارات نرجو منكم التواصل مع ممثلي خدمة العملاء".