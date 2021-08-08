45 رجل إطفاء كويتيا يصلون إلى تركيا للمساعدة في إخماد الحرائق... فيديو

وصل 45 رجل إطفاء كويتيا إلى تركيا، اليوم الأحد، للمشاركة في إخماد حرائق الغابات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان على حسابها بموقع تويتر إن قوة الإطفاء العام وبتوجيهات من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أرسلت فرق مكونه من 45 رجل إطفاء "إلى جمهورية تركيا الصديقة لمساندة ومكافحة وإخماد حرائق الغابات".

وأضافت أن فرق الإطفاء الكويتية مزودة بـ 6 آليات بكامل تجهيزاتها ومعداتها.

بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قوة الاطفاء العام ترسل فرق مكونه من 45 رجل اطفاء ومزودة ب 6 آليات بكامل تجهيزاتها ومعداتها الي جمهورية تركيا الصديقة لمساندة ومكافحة واخماد حرائق الغابات في تركيا#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/hwi2EMo0Nq — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) August 8, 2021

من جانبها، قالت وكالة الأناضول التركية، إن عناصر الإطفاء الكويتيين وصلوا إلى مقاطعة دالامان التابعة لمدينة موغلا جنوب غربي تركيا.

ومنذ 28 يوليو/ تموز الماضي اندلعت العشرات من حرائق الغابات في عدد من ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات، وشاركت العديد من الدول في جهود الإطفاء والإنقاذ بينها روسيا.