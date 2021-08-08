السعودية... استدعاء نحو 16 ألف سيارة كيا "سبورتاج" بسبب عيب خطير

وحسب بيان وزارة التجارة السعودية، تم استدعاء 16.372 مركبة من نوع كيا "Sportage" سنة الصنع 2016-2021.
"التجارة" تعلن عن #استدعاء 16,372 مركبة— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 8, 2021
🚘 كيا "Sportage"
🗓 2016 - 2021
🔻 لخلل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU) قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرك.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/iwF4Kaxenm
وأوضح البيان أن "سبب الاستدعاء هو وجود خلل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU)".
وأشار البيان أن "هذا العيب قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرك".
كما دعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
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