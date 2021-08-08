"التعليم" السعودية: طلاب مرحلتين يدرسون عن بعد خلال العام الدراسي الجديد... فيديو

قررت وزارة التعليم السعودية، استثناء طلاب مرحلتين تعليميتين من الحضور إلى المدارس واقتصار تلقيهم الدروس عن بعد من خلال منصة مدرستي وذلك خلال الموسم الدراسي الجديد المقرر انطلاقه أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

وقالت الشهري إنه تقرر أن تقتصر دراسة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد من خلال منصة مدرستي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضحت: "يبدأ طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية عامهم الدراسي حضوريا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما يبدأ طلبة المرحلة الابتدائية عامهم الدراسي عن بعد من خلال "مدرستي"، وطلبة رياض الأطفال من خلال منصة "روضتي"، وذلك حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%)".

وقالت المتحدثة إن عدد طلاب المرحلتين المكتوسطة والثانوية يبلغ 3.1 مليون طالب وطالبة، بلغت نسبة المحصنين منهم حتى اليوم 70%.

المتحدث الرسمي للتعليم العام: آلية بداية العام الدراسي الجديد.#واس_عام pic.twitter.com/eMOnrTZ64Q — واس العام (@SPAregions) August 8, 2021

وكانت وزارة التعليم في السعودية قد سبق وحددت التاسع والعشرين من أغسطس/آب الجاري موعدا لبدء العام الدراسي الجديد.

يشار إلى أن "منصة مدرستي" التي سيدرس خلالها طلاب المرحلة الابتدائية عن بعد، أنشأتها وزارة التعليم في السعودية في خضم جائحة كوروناوخصصت لتسهيل التعلم على طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بعد إغلاق المدارس واللجوء لنظام التعلم عن بعد الذي قطعت فيه المملكة أشواطا كبيرة.

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