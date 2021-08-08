الكشف عن سبب حريق باخرة نيلية في القاهرة.. فيديو

وشب حريق ضخم، ظهر اليوم، داخل باخرة سياحية بالزمالك، وتم إخلاؤها من العاملين فيها، ولم يسفر عن إصابات بحسب مصادر أمنية نقلت عنها وسائل إعلام مصرية.

وأفاد موقع "أخبار اليوم"، أن "التحريات الأمنية توصلت إلى أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائي".

وأشار الموقع إلى أن غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت ظهر اليوم السبت، بلاغا بنشوب حريق هائل داخل باخرة نيلية شهيرة بمنطقة الزمالك وعلى الفور تم الدفع بـ٦سيارات للسيطرة على الحريق، ولانشات إطفاء تابعة لشرطة المسطحات.

ولفتت إلى أنه تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا بنشوب حريق داخل باخرة سياحية متوقفة أمام مركز شباب الجزيرة بالزمالك.