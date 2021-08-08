منى زكي تتعرض لانتقادات بسبب فيديو نشرته بعد وفاة دلال عبد العزيز

تعرضت الفنانة المصرية منى زكي لانتقادات قاسية من قبل متابعيها وبعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على "إنستغرام".

وكانت الفنانة منى زكي قد نشرت فيديو لها وهي تستمع لإحدى أغنيات الفنان محمد حماقي، في الوقت الذي تم فيه إعلان وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، حسب ما نشر موقع "لبنان 24".

ولكن منى زكي قامت بحذف الستوري فور علمها برحيل الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك مراعاة لحالة الحزن الذي يخيم على الوسط الفني بشكل خاص وعلى الأجواء عامة.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد عانت من مضاعفات فيروس كورونا، قبل أن تتوفى صباح السبت، داخل إحدى المستشفيات، وذلك عن عمر يناهز 61 عاما.