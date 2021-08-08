بحضور مسؤولين وكبرى الشركات من القاهرة وموسكو.. منتجعات مصر تستقبل أولى الرحلات الروسية غدا

تصل غدا الاثنين 9 أغسطس أولى رحلات السياحة الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي أول رحلة طيران مباشرة من مطار موسكو إلى جنوب سيناء، كما يستقبل مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات الروسية في نفس اليوم.

استئناف الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية استقبله العاملون ومدراء الفنادق وشرائح عدة بحفاوة كبيرة، حيث أكدوا أن الخطوة التي طال انتظارها تمثل أهمية كبيرة لكافة العاملين في قطاع السياحة.

في الإطار قال أيمن عبد النبي، مرافق مجموعات سياحية، إن استئناف السياحة الروسية يمثل أهمية قصوى، خاصة أن نسبة السياحة الروسية من حيث العدد هي الأعلى على مستوى كافة الجنسيات الأجنبية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التوقف الذي جرى بعد حادثة الطائرة في العام 2015، أثر بشكل كبير على المنتجعات السياحية وعلى نسب العمالة التي بدأت ععود بشكل كبير في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن جميع العاملين في المنتجعات السياحية انتظروا الخبر منذ سنوات خاصة بعدما فقد بعضهم عمله في ظل توقف حركة السياحة التي ضاعفتها أزمة كوفيد 19، وأن الخطوة سيكون لها تأثيراتها على كافة المجالات، حيث يطال هذا التأثير العملات الأجنبية التي توفرها الوفود الأجنبية خلال استئناف الرحلات.

تشارك كبرى الشركات الروسية والمصرية السياحية حفل وصول الرحلات القادمة من روسيا، وسط أجواء احتفالية بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، والمهندس رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، في مطار شرم الشيخ.

وفي 6 أغسطس، منحت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، تصاريح لـ 8 خطوط جوية لتنفيذ رحلات إلى منتجعات مصر.

يترتب على قرار الإدارة أن "إيروفلوت" و"بوبيدا" و"روسيا" و"إس-7"، و"سمارت أفيا"، و"أورال للطيران"، و"نورد ويند"، و"أزور آير" قد تلقت تصاريح للرحلات الجوية من المدن الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وأعلنت الوكالة الروسية أن "قرار اللجنة المشتركة بين الإدارات بشأن منح تصاريح الرحلات الجوية إلى المدن السياحية في مصر يستند على الحقوق التجارية القائمة. وأنه سيتم منح تصريح الطيران بعد القرار المناسب من مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا".

وفي وقت سابق صرح السفير الروسي في القاهرة، غيورغي باريسينكو، بأن بلاده تأكدت من أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات المصرية بشكل كبير متمنيا إقامة آمنة ومريحة للروس.

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الماضي مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

وعلى الجانب المصري استقبلت المنتجعات المصرية الخبر بحفاوة كبيرة، حيث أكد العديد من أصحاب الفنادق والمنتجعات والعاملين، أن الخطوة طال انتظارها، وأن انعكاساتها إيجابية على استئناف العديد من الدول السياحة إلى مصر، حيث أن الخطوة ستدفع المزيد من الدول لاستئناف الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.

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