الكاظمي يدعو العاهل السعودي لحضور قمة دول جوار العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى زيارة بلاده للمشاركة في اجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

بغداد– سبوتنيك.جاء ذلك في رسالة سلمها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لنظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، بحسب بيان للخارجية العراقية.

وقال البيان إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقي نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، وبحثا العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة، كما بحثا القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة التي تهمّ البلدين الشقيقين، وأهمِّية تضافر الجُهُود لحلحلة الأزمات التي تُعاني منها المنطقة ".

وأضاف ان "السَّيد الوزير سلم رسالة دعوة مُوجهة من السَّيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى وزير الخارجيَّة السعوديّ مُوجهة إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن أجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي".

ووجهت الحكومة العراقية في وقت سابق من الشهر الحالي دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح لحضور قمة دول جوار العراق ، والمقرر ان تستضيفها العاصمة بغداد نهاية هذا الشهر .

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد استضافت، في يونيو/حزيران الماضي، قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني .