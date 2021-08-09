العراق... تفجير أبراج الطاقة في نينوى من جديد بالعبوات الناسفة

قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين 9 أغسطس/آب، إن تفجيرا جديدا وقع في أبراج الطاقة في نينوي، بالعبوات الناسفة.

وأشارت الوزارة العراقية في بيان نشره موقع "السومرية نيوز" إلى أن الخط الناقل بين القيارة وسد الموصل بجهد 400 كيلوفولت، تعرض لعمل تخريبي، من خلال تفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج منه.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف أبراج الطاقة، الذي تسبب بتراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم محافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة أن التفجير تسبب ايضاً بتقطع في الأسلاك في منطقة المزملات غرب محافظة نينوى، مشيرة إلى تعرض أحد الأبراج الثلاثة، لاستهدافين سابقين، بحسب قولها.

يذكر أن منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى تفجير 20 برجاً، ما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة، وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.