الأردن يبدأ إعطاء جرعة "معززة" من فايزر لمتلقي سينوفارم

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، بدء إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح "فايزر" للمواطنين والمقيمين الذين تلقوا جرعتين من لقاح "سينوفارم"، وذلك بهدف الدخول إلى بعض الدول.

ودعت الوزارة في بيان الراغبين في تلقي الجرعة المعزز من لقاح "فايزر/بيونتك" إلى تقديم الوثائق الثبوتية (الإقامة، عقد عمل)، بالإضافة إلى الهوية الشخصية للأردنيين، وجواز سفر لغير الأردنيين، بحسب وكالة "عمون".

ويتم تقديم الجرعة المعززة من لقاح "فايزر" في 3 مراكز تطعيم بالمملكة: مركز تطعيم قرية أورانج الرقمية بالعاصمة عمان، ومدينة الحسن الرياضية في إربد شمالي المملكة، ومستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري في العقبة (جنوب).

وكانت الصحة الأردنية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، أنها بصدد إعطاء "جرعة معززة" من لقاح "فايز/بيونتك" لمن تلقى جرعتين من سينوفارم الصيني.

وأوضحت في بيان آنذاك أن ذلك "للمواطنين الذين سجلوا على منصة استقبال طلبات الأردنيين المقيمين والعاملين في الخارج لغايات الدخول إلى بعض الدول".

والشهر الماضي، أبلغت السلطات السعودية، وزارة الخارجية الأردنية، بالموافقة على دخول الأردنيين من متلقي لقاح "سينوفارم" الصيني شريطة تلقي جرعة ثالثة محفزة من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك لقاح "فايزر".