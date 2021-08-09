بعد انقطاع لسنوات شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سياحية من موسكو ...ما هي التفاصيل؟

تستقبل مدينة شرم الشيخ، ظهر اليوم الاثنين 9 أغسطس/آب، الطائرة الأولى بعد استئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، بالتزامن مع وصول الطائرة الأولى لمدينة الغردقة.

ويشارك حفل الاستقبال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، والسفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، ومجموعة من مدراء الشركات السياحية والمسؤولين بالمحافظة.

وبشأن تفاصيل الاستقبال، علمت "سبوتنيك" من مصادر، أن نحو 5 شركات مصرية تشارك في استقبال الطائرة الأولى الروسية التي تصل ظهر اليوم الاثنين لشرم الشيخ.

ويستضيف أحد فنادق شرم الشيخ ركاب الطائرة الأولى بتخصيص "مطعم مفتوح" لكل الركاب، كما يشارك مدراء الشركات الخمس الاحتفالية.

وتشارك فرق الفلكلور الشعبية استقبال السائحين الروس والوفد الروسي المرافق.

وحسب المصادر، فإن شركات السياحة المصرية تحت رعاية وزارة السياحة يقدمون رحلات مجانية لركاب الطائرة الأولى إلى القاهرة، لكونهم أول وفد سياحي يصل مصر بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

كما تشمل الرحلة التي تقدمها وزارة السياحة زيارة المتحف الحضاري، وزيارة الأهرامات، والغداء، وزيارة بعض الأماكن في القاهرة.

وفي 6 أغسطس/آب، منحت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، تصاريح لـ 8 خطوط جوية لتنفيذ رحلات إلى منتجعات مصر.

ويترتب على قرار الإدارة أن "إيروفلوت" و"بوبيدا" و"روسيا" و"إس-7"، و"سمارت أفيا"، و"أورال للطيران"، و"نورد ويند"، و"أزور آير" قد تلقت تصاريح للرحلات الجوية من المدن الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ.

عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hemida

عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hemida

عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hemida

عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hemida

عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hemida

عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hemida

عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hemida 1 / 7 © Sputnik . Mohamed Hemida عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ

وأعلنت الوكالة الروسية أن "قرار اللجنة المشتركة بين الإدارات بشأن منح تصاريح الرحلات الجوية إلى المدن السياحية في مصر يستند على الحقوق التجارية القائمة. وأنه سيتم منح تصريح الطيران بعد القرار المناسب من مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا."

وفي وقت سابق صرح السفير الروسي في القاهرة، غيورغي باريسينكو، بأن بلاده تأكدت من أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات المصرية بشكل كبير متمنيا إقامة آمنة ومريحة للروس.

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الماضي مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

وعلى الجانب المصري، استقبلت المنتجعات المصرية الخبر بحفاوة كبيرة، حيث أكد العديد من أصحاب الفنادق والمنتجعات والعاملين، أن الخطوة طال انتظارها، وأن انعكاساتها إيجابية على استئناف العديد من الدول السياحة إلى مصر، حيث أن الخطوة ستدفع المزيد من الدول لاستئناف الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.