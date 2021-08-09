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    سياح روس في مطار شرم الشيخ، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018

    مسؤول بمجموعة فنادق في شرم الشيخ: عودة السياحة الروسية "خطوة رائعة طال انتظارها"... فيديو

    © Sputnik . Mohamed Hemeida
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    قال مسؤول بمجموعة فنادق في شرم الشيخ، اليوم الاثنين، إن استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى المدينة السياحية المصرية "خطوة رائعة" طال انتظارها.

    جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به رامي رزق الله كامل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فنادق "سافوي" بشرم الشيخ، لوكالة "سبوتنيك"، قبل وقت قصير من وصول الطائرة الأولى من موسكو بعد استئناف السياحة الروسية إلى المدينة المصرية.

    وقال كامل: "هذه خطوة رائعة ونحن في انتظارها منذ أكثر من 5 سنوات"، في إشارة إلى توقف السياحة الروسية منذ 2015، ثم توقفها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

    وأوضح أن مصر بذلت جهودا على أعلى مستوى للعمل على استئناف السياحة الروسية مجددا.

    وبحسب كامل فإن الطائرة التي ستصل بعد قليل من موسكو من طراز "747" تحمل على متنها 540 سائحا، من بينهم وفد روسي على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد وصول 5 رحلات من موسكو إلى شرم الشيخ أسبوعيا.

    وأشار إلى أن هذه الخطوة "رائعة"، لاسيما في هذا الوقت من السنة وفي ظل حرائق الغابات التي تشهدها وجهات سياحية أخرى كتركيا واليونان.

    ولدى حديثه عن الاستعدادات المتخذة في شرم الشيخ في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، قال كامل إن جميع العاملين بفنادق المدينة تلقوا جرعتي التطعيم.

    ولفت إلى أن كل سائح يقوم بتقديم شهادة تفيد بتلقيه جرعتي اللقاح أو فحص "بي سي آر" حديث يثبت أنه غير مصاب.

    وفي نهاية حديثه، وجه كامل رسالة ترحيب إلى الوفود الروسية قائلا: "أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر أم الدنيا، أهلا  بكم في شرم الشيخ التي تمثثلون فيها 35% من عدد السياح".

    وفي وقت سابق صرح السفير الروسي في القاهرة، غيورغي باريسينكو، بأن بلاده تأكدت من أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات المصرية بشكل كبير متمنيا إقامة آمنة ومريحة للروس.

    كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الماضي مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

    وعلى الجانب المصري استقبلت المنتجعات المصرية الخبر بحفاوة كبيرة، حيث أكد العديد من أصحاب الفنادق والمنتجعات والعاملين، أن الخطوة طال انتظارها، وأن انعكاساتها إيجابية على استئناف العديد من الدول السياحة إلى مصر، حيث أن الخطوة ستدفع المزيد من الدول لاستئناف الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.

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