بغداد: زيارة موسكو في حسبان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

وأوضح علاوي قائلا: "روسيا واحدة من الدول الكبرى، والتي تشكل المعادلة السياسية الدولية، واعتقد أن رئيس الوزراء سيزور موسكو قريبا مثلما زار الدول الكبرى لإرسال رسالة اطئمنان إلى العالم بأكمله بغض النظر عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقة مع الغرب والشرق".

وأكمل علاوي بقوله: "لذلك اعتقد أن التفكير بزيارة رئيس الوزراء العراقي، الكاظمي إلى موسكو واردة جدا ضمن توجهات الحكومة واستراتيجياتها وهذا ما تقرره ويقرره رئيس الحكومة".