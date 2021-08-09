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    رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020

    بغداد: زيارة موسكو في حسبان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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    رجح مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، حسين علاوي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن يجري رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، زيارة إلى موسكو عاصمة روسيا في المستقبل القريب.

    وأوضح علاوي قائلا: "روسيا واحدة من الدول الكبرى، والتي تشكل المعادلة السياسية الدولية، واعتقد أن رئيس الوزراء سيزور موسكو قريبا مثلما زار الدول الكبرى لإرسال رسالة اطئمنان إلى العالم بأكمله بغض النظر عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقة مع الغرب والشرق".

    وأضاف، أن القضية ذات بعد سياسي، معتقدا  أنه من الحكمة أن تكون هناك توجهات لزيارة موسكو، لأن العراق في مرحلة بعث رسائل اطمئنان للمنطقة والعالم على أنه بدء يستعيد دوره الإقليمي والعربي والدولي في خفض التوازنات وأيضا التنسيق مع الدول الإقليمية لغرض تجنيب المنطقة المزيد من الصراعات والمشاكل السياسية والاقتصادية.

    وأكمل علاوي بقوله: "لذلك اعتقد أن التفكير بزيارة رئيس الوزراء العراقي، الكاظمي إلى موسكو واردة جدا ضمن توجهات الحكومة واستراتيجياتها وهذا ما تقرره ويقرره رئيس الحكومة".

    وأختتم مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي: "أعتقد أن رئيس الحكومة العراقي أراد أن يبعث رسائل اطمئنان إلى المنطقة والعالم أن العراق بلد يحتفظ بسيادته وقراراته السياسية ومواقف تنطلق من مسار مصالحه، والانفتاح على روسيا والصين والمنطقة، سوء كانت السعودية أو إيران تقررها الحكومة ضمن سياستها واستراتيجيها أو رؤيتها، للتأكيد على أن العراق أصبح يمثل قطب محوري داخل المنطقة يساعد المنطقة على تجنب الصراعات والمشاكل".

    نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
    © Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
    بوغدانوف يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق الوضع في العراق
    يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد 25 يوليو/ تموز الماضي.

    وكان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قد وجه بعد تعيينه في منصبه في مايو/أيار العام الماضي، دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بغداد، وذلك لدى استقباله السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف.

    وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد أكد الكاظمي "اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وقدم الكاظمي الدعوة إلى الرئيس الروسي لزيارة بغداد".

    من جانبه، نقل السفير الروسي مكسيم ماكسيموف "تهنئة خطية من رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والتي تضمنت الدعوة للسيد الكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراق في مجلس الأمن".

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